Ik ben Marcel Houwer, professioneel fotograaf sinds 2005 en gevestigd in de Achterhoek. Mijn passie voor fotografie ontstond in 2001, toen ik de nieuwswebsite Streekgids.nl oprichtte en mij aanvankelijk richtte op nieuwsfotografie.

Wat begon met het vastleggen van actuele gebeurtenissen, groeide uit tot een veelzijdige carrière in evenementenfotografie, persfotografie, sportfotografie en re-enactmentfotografie. Daarnaast gaat mijn hart sneller kloppen van het fotograferen van kastelen, oude landhuizen, vestingsteden en historische verdedigingswerken, waarbij ik oog heb voor detail en sfeer. Ook voetbalwedstrijden leg ik met veel energie vast.

Naast traditionele fotografie ben ik gespecialiseerd in dronefotografie. Daarmee breng ik landschappen, monumentale gebouwen, vestingwerken en grote evenementen in beeld vanuit een uniek perspectief, waardoor de historie en omgeving op indrukwekkende wijze tot leven komen.