Bloemencorso Lichtenvoorde 2025 – door mijn lens

Wat krijg je als je duizenden dahlia’s, maanden bouwen en een flinke dosis creativiteit samenbrengt?Juist: het Bloemencorso in Lichtenvoorde – een jaarlijks hoogtepunt waar kunst, techniek en traditie samenkomen. Voor mij als fotograaf is dit één van de mooiste evenementen van het jaar. Niet alleen … Lees verderBloemencorso Lichtenvoorde 2025 – door mijn lens

Eilean Donan Castle – het meest gefotografeerde kasteel van Schotland

Wie Schotland zegt, denkt vaak meteen aan ruige landschappen, spiegelende lochs en eeuwenoude kastelen. Eén van de meest iconische kastelen die je in de Schotse Hooglanden vindt, is zonder twijfel Eilean Donan Castle. Op mijn reis door de Highlands stond dit kasteel dan ook hoog … Lees verderEilean Donan Castle – het meest gefotografeerde kasteel van Schotland

Vestingwerken in Valletta – Hoofdstad van Malta

De hoofdstad Valletta staat bekend om haar imposante vestingwerken met schuin aflopende muren en bastions, gebouwd door de Orde van Sint-Jan na het Beleg van 1565. Vanaf de Barrakka Gardens of vanaf het water heb je schitterende uitzichten. Het warme kalksteen kleurt goudgeel in de ochtend- en avondzon en maakt de muren bijzonder fotogeniek. Voor mij was dit een plek waar historie en fotografie samenkomen. … Lees verderVestingwerken in Valletta – Hoofdstad van Malta